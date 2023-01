Ultimo a FqMagazine | “Torno a Sanremo col fuoco dentro | la voglia di mettermi in gioco e scrivere la mia nuova storia artistica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Incontriamoin centro a Milano, poco prima delle prove al Teatro Ariston diper la sua canzone in gara “Alba” e la cover, ancora top secret. In un grande salone,ci accoglie con un sorriso e un pianoforte sullo sfondo per parlarci del prossimo progetto discografico, che si intitola come la canzone in gara al Festival, in uscita il 17 febbraio. Il cantautore si mette al pianoforte e ci canta dal vivo uno dei brani più intensi del disco: “Tornare a te”. “È una delle canzoni che preferisco – spiega a-, un flusso di coscienza. Un po’ come lo è tutto questo album”. In “Alba” c’è molto del nuovocome “Nuvole in testa”, quando canta ‘tu non sai che c’ho’, una domanda generazionale, non manca l’amore con la canzone in “Amare” e “Tutto diventa ...