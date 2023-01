Ultime Notizie – Ungheria | destituiti 170 ufficiali | “Cacciati perché filo Nato”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il ministero della Difesa dell’ha destituito almeno 170 altidelle forze armate, fra cui generali e colonnelli. Il provvedimento viene presentato come necessario per ringiovanire e ammodernare la difesa, scrive il portale Daily News Hungary. L’opposizione accusa il governo di Budapest di volersi liberare deglia favore della, alleanza di cui l’fa parte. Secondo Agnes Vadai, ex sottosegretaria alla Difesa e deputata della Coalizione Democratica all’opposizione, giovedì erano già statiin 170, tutti, ma alla fine si potrebbe arrivare a migliaia. Ora nelle forze armate conta la lealtà politica, ha sottolineato. Le destituzioni avvengono nell’ambito di un decreto del governo che permette ...

