Ultime Notizie – Uffizi 2 | MiC studia succursale nella Villa medicea l’Ambrogiana

(Di sabato 21 gennaio 2023) Gli2 potrebbero nascere in un luogo legato alla storia secolare della famiglia Medici, distante circa 60 km da Firenze:a Montelupo Fiorentino. A questo proposito il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha dato la sua disponibilità per costituire un tavolo tecnico al ministero per valutare la fattibilità del progetto, in modo da valorizzare lo storico edificio con una nuova sede espositiva con molte opere che oggi sono custodite nei depositi della Galleria degli. L’annuncio è arrivato oggi pomeriggio al termine del sopralluogo che il ministro Sangiuliano ha fatto con il direttore degli, Eike Schmidt, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti. Alla visita hanno partecipato anche i ...

Virgilio Notizie

- Sta assumendo i contorni di un giallo l'inattesa decisione di di rinunciare a fare i ritiri spirituali assieme ai vertici della , come sempre è accaduto (fatta eccezione durante la pandemia quando ...Controlli sono scattati in un clinica di dopo la morte di una 64enne, di Salerno, colpita da da legionellosi . La donna, secondo quanto ricostruito dall'ufficio di igiene pubblica della Asl Toscana ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Il Cardinale Muller su Putin: "Più grave di Hitler e Stalin" A sinistra, ma non troppo. Si potrebbe riassumere così il nuovo manifesto dei valori del Pd, a cui l’assemblea nazionale di oggi era chiamata a dare il via libera (che arriva ...SERIE C - Domani (domenica) la gara del Barbetti L’Ancona prova a mettere la freccia. Reduci da tre successi nelle ultime quattro partite, nelle quali non hanno subito nemmeno l’ombra di una rete, i d ...