Ultime Notizie – Sanità pubblica | Cgil | “Sta crollando | servono risorse e assunzioni”

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Carenza di personale, carichi di lavoro ingestibili e fuga di operatori sanitari, definanziamento del Fondo sanitario, inflazione e caro energia. Il tutto mentre peggiora la qualità del servizio, tra liste di attesa che si allungano e pronto soccorso che vanno in tilt con tempi di risposta infiniti. Sotto questo peso lain Italia sta letteralmente, mentre si allarga il peso del privato e si fanno largo le esternalizzazioni”. A mettere in fila le criticità che investono il Servizio sanitario nazionale è la Funzione, denunciando “una combinazione di fattori che stanno letteralmente affossando lae con essa operatori e cittadini. Non c’è tempo da perdere:e ...

Corriere della Sera

... Pichai, che nelleore ha licenziato 12mila dipendenti dell'universo Alphabet , di cui è amministratore delegato, con una e - mail. "Ho delledifficili da condividere", inizia la mail ...Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 441 positivi su 6.482 tamponi esaminati , 156 in meno di ieri con 2.126 ... Le notizie del 19 gennaio sulla guerra in Ucraina- Corriere.it Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Sei turisti italiani hanno rischiato la vita a Watamu, in Kenya. Questa mattina un gruppo di 40 persone, tra cui i nostri connazionali, è uscito in gita in barca ...