Ultime Notizie Roma del 21-01-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Germania l’incontro tra Stati Uniti e alleati per coordinare gli aiuti all’ucraina Berlino promette altre armi ma frena sul leoparda l’Italia sta contribuendo in molti modi al supporto a chi era fermato ancora propaganda di controè stato distrutto sul campo ancora alzato italiano fermano Ambasciata Russa zielinsky lotteremo per Rita anche aggiungere questa riunione rafforza la nostra resilienza il Ministro della Difesa italiano Crosetto l’italiano ulteriori aiuti quando sarà approvato il testo decreto ne hai già fatti cinque Diciamo che sia l’Ucraina che gli altri paesi sono soddisfatti dell’aiuto che l’Italia ha fornito e continuerà a fornire non signor Gallagher dice però papà non andrà Chi è Washington autorizza l’invio di altri due ...