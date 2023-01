Ultime Notizie Roma del 21-01-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 gennaio 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata e ritrovati l’ascolto da Francesco Vitale il caso che riguarda la Juventus ha portato la riapertura del processo sportivo La Corte federale Infatti accolto l’istanza per la revocazione nel processo plusvalenze presentata dalla procura della FIGC sanzionando la Juventus con una penalizzazione di 11 punti in classifica una stangata superiore alla richiesta della procura federale che era stata di 9 punti di penalità prosciolti tutti gli altri Club per 10 giorni verranno rese note le motivazioni della sentenza successivamente La Juventus ha 30 giorni per il ricorso al consiglio di garanzia del CONI per l’appello che deciderà sulla legittimità processuale e non sul merito della sentenza Questo significa che la società bianconera non potrà puntare ad avere una riduzione della vita ma solo un annullamento della sentenza all’ ...