Ultime Notizie Roma del 21-01-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione parte di Francesco Vitale in studio stangata per la Juventus dalla corte federale della FIGC che accolto l’istanza per revocazione del processo plusvalenze presentata dalla procura è così riaperto un po’ di vento sportivo a carico della società la squadra è stata penalizzata con meno 15 punti in classifica e sono state inflitte sanzioni a 11 dirigenti bianconeri Per quanto riguarda i dirigenti sono state decise inibizioni per 30 mesi a paratici 24 mesi Daniele arriva bene 16 mesi e Cherubini 8 mesi ha Nedved garimberti vellano Venier lugest marilungo e roncaglio la Corte ha confermato il procedimento per gli altri otto Club coinvolti e i rispettivi amministratori e dirigenti i Paesi Bassi e forniranno all’ucraina due lanciamissili patriote numero non ho specificato di ...