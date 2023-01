Ultime Notizie – Pd | oggi l’Assemblea costituente | il programma

(Di sabato 21 gennaio 2023) Si svolge, sabato 21 gennaio, all’Auditorium Antonianum in Viale Manzoni 1 a Roma,nazionaledel Pd. “Fra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del Regolamento per il Congresso, la presentazione dei lavori del Comitatoe la presentazione degli esiti del documento Bussola”, si legge in una nota. I lavori inizieranno alle 10, finiranno attorno alle 18 e saranno trasmessi in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Pd. Enrico Letta illustrerà in Assemblea il ‘lodo’ sul Manifesto, frutto delle “interlocuzioni e trattative con tutti gli attori del processo in corso nelleore”. E lo farà nel suo ultimo discorso da leader del Pd. Il ‘lodo’ tiene insieme una duplice prospettiva: il punto centrale è che il voto ...

Corriere della Sera

Nel frattempo si continua a combattere nella regione di Sumy dove, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda (che cita il governatore locale Zhivitsky) nelle24 ore i russi avrebbero ...In teoria, leche giungono dall'Afghanistan sono anche buone. Infatti, sta avendo successo la mediazione Onu per riportare le Ong nel Paese, in soccorso ad una popolazione allo stremo, con 28 milioni ... Le notizie del 19 gennaio sulla guerra in Ucraina Enrico Letta illustrerà in Assemblea il ‘lodo’ sul Manifesto, frutto delle “interlocuzioni e trattative con tutti gli attori del processo in corso nelle ultime ore”. E lo farà nel suo ultimo discorso ...Negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento complessivo dei finanziamenti personali e per i beni di consumo di 3,1 miliardi (+1,2%) da 253,6 miliardi a 256,7 miliardi: tale incremento ha ...