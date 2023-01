Ultime Notizie – Napoli | aggredisce anziano riducendolo in fin di vita | arrestato 18enne

(Di sabato 21 gennaio 2023) I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e quelli della stazione di Pianura hannoper tentato omicidio unincensurato del posto. Il ragazzo, ieri mattina, senza alcun apparente motivo, ha colpito al volto con un pugno un 75enne, in attesa di entrare in un bar nel quartiere Pianura. L’, dopo il colpo, è caduto a terra battendo violentemente la testa ed è ora ricoverato al Cardarelli in gravi condizioni. Il diciottenne si trova ora ristretto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

Nel frattempo si continua a combattere nella regione di Sumy dove, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda (che cita il governatore locale Zhivitsky) nelle24 ore i russi avrebbero ...In teoria, leche giungono dall'Afghanistan sono anche buone. Infatti, sta avendo successo la mediazione Onu per riportare le Ong nel Paese, in soccorso ad una popolazione allo stremo, con 28 milioni ... Le notizie del 19 gennaio sulla guerra in Ucraina Enrico Letta illustrerà in Assemblea il ‘lodo’ sul Manifesto, frutto delle “interlocuzioni e trattative con tutti gli attori del processo in corso nelle ultime ore”. E lo farà nel suo ultimo discorso ...Negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento complessivo dei finanziamenti personali e per i beni di consumo di 3,1 miliardi (+1,2%) da 253,6 miliardi a 256,7 miliardi: tale incremento ha ...