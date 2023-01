Ultime Notizie – Mantova | 35enne fermato per omicidio ex fidanzata | si cerca cadavere

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 21 gennaio 2023) Un uomo di 35 anni è statoperché ritenuto in ipotesi accusatoria responsabile dell’volontario premeditato della exMaliko Yana, ucraina 24enne, e di occultamento del relativo. L’uomo, moldavo, è stato associato alla casa circondariale dia disposizione della Procura della Repubblica diche sta coordinando e dirigendo le indagini. Sono tuttora in corso le ricerche del corpo della vittima. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione