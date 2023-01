Ultime Notizie – Maneskin | Adinolfi | “Baracconate che non scandalizzano | solo marketing”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Le performance dei“non riescono a scandalizzare nemmeno, e sì che sarebbe gioco facile. Quello che mi colpisce molto invece, e mi allarma, è il tentativo che c’è dietro alla ‘baracconata’, quello di far passare per normale a vent’anni la pazzia, il ‘siamo fuori di testa diversi da loro'”. A parlare così con l’Adnkronos è Marioche -all’indomani dell’annuncio della presenza deia Sanremo e del ‘matrimonio’ organizzato per il lancio dell’album ‘Rush’ – lancia un allarme sulla la band italiana più gettonata del momento, entrata nell’olimpo della musica internazionale. “I-scandisce il leader del Popolo della Famiglia- tentano di entrare nell’immaginario con schemi,, mise en place, spettacolini, vestiario, ammennicoli, ma questo ...

Virgilio Notizie

Leparole di Pino Roveredo sui social. Roveredo , autore di diversi romanzi, racconti ma anche testi teatrali, per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute era stato recentemente ricoverato ...Quest'anno, secondo quanto riportano le, sono circa 167 mila le assunzioni nella Pubblica Amministrazione previste per quest'anno tramite nuovi bandi di concorso in uscita e procedure ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Il Cardinale Muller su Putin: "Più grave di Hitler e Stalin" Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Un minimo in quota, isolato sull'Europa meridionale e con contributo di aria fredda, determinerà un marcato peggioramento delle condizioni su parte della nostra penisola con pr ...