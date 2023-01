Ultime Notizie – Juve-Atalanta | Allegri | Penalizzazione? Pensiamo al campo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Noi dobbiamo pensare al. La classifica dice che al momento abbiamo 22 punti e dobbiamo cercare di fare punti e recuperare posizioni”. Massimilianoe lantus provano a ripartire dal match in programma domani contro l’dopo la sentenza che, nel processo plusvalenze, ha determinato unadi 15 punti. “La classifica è momentaneamente un dato di fatto: abbiamo 22 punti, dobbiamo vincere domani per girare a 25 alla fine del girone di andata. Dopo le vicende di ieri dobbiamo ricompattarci e pensare solo al. Non bisogna pensare di ripartire. Le vicende giudiziarie riguardano la società e ci sarà un ricorso”, dice il tecnico. “Allantus non si gioca mai con leggerezza perchè abbiamo la pressione di dover ...