Ultime Notizie – Dichiarazione redditi politici | Meloni ‘dichiara’ 152mila euro

(Di sabato 21 gennaio 2023) Poco più di 150mila. Per l’esattezza, 151mila 915. A tanto ammonta l’imponibile dichiarato al fisco dal premier Giorgiasecondo il modello 730 consegnato nel 2022 all’Agenzia delle Entrate e relativo aipercepiti nel 2021, pubblicato online sul sito del governo. Nel dettaglio, a fronte di questo imponibile, il reddito complessivo è di 160mila 706. Secondo quanto riportato nella ‘della situazione patrimoniale 2022? la leader di via della Scrofa è proprietaria di un solo fabbricato’, a Roma, ovvero l’appartamento dove vive con la famiglia, il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, tant’è che nella voce ‘annotazioni’ c’è scritto ‘abitazione’. Non possiede nessun altro bene immobile. Niente titolo azionari, obbligazionari o ...

