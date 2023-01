Ultime Notizie – Di Lorenzo e Osimhen stendono la Salernitana 2-0

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il Napoli passa anche a Salerno e vola a 50 punti in classifica a +12 dal Milan, che affronterà all’Olimpico la Lazio solo martedì prossimo: 0-2 il risultato finale all’Arachi. Nel primo tempo uno stallo infinito ma dinamico tra le due squadre aveva tenuto inchiodato il risultato sullo 0-0, grazie a una difesa robusta messa a punto dal redivivo Davide Nicola ancora in panchina delladopo lo psicodramma seguito all’8-2 rimediato contro l’Atalanta, poi nel secondo dei 3 minuti di recupero è Dia sbloccare su passaggio di Anguissa. Una rete era già stata segnata al 34? da, ma il fuorigioco era stato visibile a occhio e confermato da un prudente ricorso al Var. Il centravanti biancazzurro aveva già trovato la via della porta al 20? con un tiro a giro di destro su corner, parato da Ochoa. Due minuti dopo ...

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleI numeri vincenti ARTICOLO SUCCESSIVO La Salernitana crolla in casa, tutto troppo facile per il NapoliSport La Salernitana crolla in casa, tutto troppo facile per il Napoli 21 Gennaio ...Voti e pagelle Salernitana-Napoli 0-2: gli azzurri vincono con le reti di Di Lorenzo e di Osimhen. Nell’ultima giornata del girone di andata, il Napoli affronta il derby all’Arechi contro la Salernita ...Siamo ormai entrati nel vivo del calciomercato invernale e vanno ultimandosi gli ultimi affari programmati dalle società per rinforzare (o ...