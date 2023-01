Ultime Notizie – Covid | variante Kraken corre negli Usa

(Di sabato 21 gennaio 2023)continua la sua avanzataUsa. La sottoOmicron XBB.1.5 di Sars-CoV-2 è all’origine di quasi la metà dei nuovi casi di-19 registratiStati Uniti, secondo gli ultimi dati diffusi dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Questa settimana la ‘quota’ sul totale infettati è salita al 49,1%, rispetto al 37,2% della settimana scorsa e al 35,5% della precedente. XBB.1.5 appare oggi lapiù trasmissibile nel Paese. Quanto alle sottovarianti ‘Cerberus’ BQ.1 e BQ.1.1, hanno causato questa settimana il 40% dei nuovi contagi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

