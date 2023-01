UEFA e “manovre stipendi” | gli altri rischi in casa Juventus

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo la sentenza della giornata di ieri, che ha portato a una penalizzazione di 15 punti in classifica, laè attesa da nuove “partite” nei prossimi mesi. Scontri che non avverranno sul terreno di gioco, ma che riguarderanno ancora una volta la giustizia sportiva e quella ordinaria, due strade che continueranno ad intrecciarsi. Saranno L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calciomercato.com

...l'inibizione dallo svolgimento di attività in ambito Figc (con richiesta di estensione ae ... In parallelo resta aperto il filone sulle cosiddette 'stipendi ', che secondo i pm torinesi la ...... ancora figlio dell'inchiesta Prisma della Procura di Torino, quello relativo allestipendi ... qui si torna sul piano sportivo, anche con laLa Juventus, da pochi giorni rinnovata in un Cda all’insegna del “governo tecnico”, si è presentata all’appuntamento con l’abito più adatto all’occasione. Ma quello di ieri a Roma, presso la Corte di ...I prossimi impegni su tutti i fronti: dall'udienza preliminare a Torino ai rischi di Nyon. Non solo il filone sportivo sulla "manovra stipendi" ...