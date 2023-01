Udinese | Sottil | «Daremo battaglia Su Stankovic…»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Le parole di Andrea, allenatore dell’, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Tutti i dettagli Andreaha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-. PAROLE – «Le motivazioni sono chiare: dobbiamo assolutamente ritrovare la prestazione, che in alcune gare è stata altalenante. Lo dico tutti i giorni e lo dirò anche domani ai ragazzi. Dobbiamo fare cento minuti all’altezza dell’: concentrazione tecnico-tattica, motivazione, fame. Cominciamo dalla prestazione e poi a fare punti, la cosa più importante. Le statistiche le vedremo in un secondo momento. Stankovic? È sempre stato un giocatore di grande temperamento e qualità quando giocava. Già dimostrava leadership e sicuramente la sua personalità, il suo spessore lo ha portato negli spogliatoi. ...

Sport Mediaset

Le parole di Andrea, allenatore dell', alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Tutti i dettagli Andreaha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria -. PAROLE - "Le ...... nella sfida con il Napoli, domani dovrebbe essere a disposizione diper la sfida di Marassi contro la Sampdoria. lL NO DI MARINO - Nei giorni scorsi il direttore tecnico dell'... UDINESE, SOTTIL: "NUOVA CLASSIFICA PENSIAMO A NOI" - Sportmediaset La richiesta di andare in ritiro "e' stato un bel gesto da parte della squadra. Era il momento giusto e lo abbiamo analizzato, come sempre, in ...'Dopo Empoli tanta rabbia che dobbiamo trasformare in convinzione' GENOVA (ITALPRESS) - Dejan Stankovic ci crede. L'impresa di salvare la ...