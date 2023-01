Ucraina | Zelensky | Ramstein ci rafforza | lotteremo per i tank

(Di sabato 21 gennaio 2023) "In generale, possiamo concludere che ildi oggi rafforzera' la nostra resilienza. I partner hanno un atteggiamento di principio: sosterranno l'quanto necessario per la nostra ...

"Non possiamo rassegnarci al fatto che la guerra incontinui per lungo tempo e, anche se al ... anche se non sarà la fine immaginata dao da Putin", aveva detto Gallagher , ...... molto difficile espellere militarmente le forze russe da ogni centimetro dell'occupata dai ... si era aperta con l'appello accorato di Volodymyr, intervenuto da remoto. "Posso ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Gallagher, segretario per i Rapporti della Santa Sede con gli Stati: «Non è il momento opportuno per la visita del Pontefice in Ucraina. La difesa sia proporzionata» ...