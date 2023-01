Ucraina | uccisi 188mila soldati russi Gli Usa | “Dalla Corea del Nord missili alla Wagner” Donna morta a Kharkiv

(Di sabato 21 gennaio 2023) Un bilancio tremendo, la guerra in: anche per le famiglie russe che hanno visto partire, e non torfnare vivi, i loro ragazzi. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine afferma infatti che "le perdite dellaa, in, hanno superato la soglia psicologica di 120.000 militari". Ma gli Usa stimano che siano addirittura. E sempre gli Usa denunciano aiutia anchedelper laL'articolo proviene da Firenze Post.

RaiNews

... esercito sviluppato: perché l'invasione di Taiwan sarebbe più complicata di quella- l'... Il report stima che la Cina possa ritrovarsi con circa 10.000 soldati155 aerei da combattimento ......54:13 Bakhmut, esercito russo colpisce edificio residenziati: due morti A Bakhmut, nell'orientale, l'esercito russo ha colpito un edificio residenziale: due civili sono statie tre ... Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 331 - Media, per Usa militari russi e Wagner morti sono 188 mila - Media, per Usa militari russi e Wagner morti sono 188 mila Il principale consigliere presidenziale ucraino Mikhail Podoliak ha criticato sabato l'»esitazione globale» nel fornire armi per sconfiggere l’invasione russa, riferendosi, ad esempio, all’esitazione ...Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine afferma che “le perdite della Russia in Ucraina hanno superato la soglia psicologica di 120.000 militari”. Inoltre, nel corso dell’ultima giornata, 860 nem ...