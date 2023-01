Ucraina | l’annuncio del ministro della Difesa | «Ci addestreremo in Polonia all’uso dei Leopard»

Leggi su open.online

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nonostante la mancata decisione dei partner occidentali sulla fornitura a Kiev dei carri armati Leopold di fabbricazione tedesca, le forze ucraine si addestreranno per utilizzare i carri armati in. Lo ha detto ilucraino Oleksii Reznikov al servizio ucraino di Voice of America, commentando la notizia come «una svolta» e augurandosi il via libera alla consegna dalla Germania dei tank da combattimento. Berlino finora non ha dato il via libera, ancora venerdì 20 gennaio a Ramstein, durante l’incontro del Gruppo di contatto per l’per coordinare gli aiuti, iltedesco ha spiegato che il governo non ha ancora preso una decisione finale. «Spero che la Germania segua il processo, conduca le ...