Ucraina | Kiev | Uccisi 120mila soldati Russia da inizio guerra

(Di sabato 21 gennaio 2023), 21 gen. (Adnkronos) - Laha perso nell'ultimo giorno 860, facendo salire a 120.160 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 120.160 uomini, 3.140 carri armati, 6.256 mezzi corazzati, 2.135 sistemi d'artiglieria, 443 lanciarazzi multipli, 220 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 287 aerei, 277 elicotteri, 4.918 autoveicoli, 17 unità navali e ...

...184 vittime tra cui un bambino in: morto il ministro Monastyrskyi La svolta della Germania: ...di un allargamento del conflitto in caso di ulteriori forniture militare all'esercito di: la ...Un veicolo corazzato dell'esercito di"Iveco LMV 4x4" di fabbricazione italiana , noto come "Lince", è stato distrutto durante "l'operazione militare speciale" in. Lo riferisce su ...Kiev, 21 gen. (Adnkronos) - La Russia ha perso nell’ultimo giorno 860 uomini, facendo salire a 120.160 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio.Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...