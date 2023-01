Ucraina | Kiev | ' indecisione tedesca sui Leopard è una delusione'

(Di sabato 21 gennaio 2023), 21 gen. (Adnkronos) - Il vice ministro degli Esteri ucraino Andriy Melnyk ha espresso frustrazione per l'della Germania sull'invio dei suoi carri armati2 in. Parlando alla Cnn, ha definito la mancanza di azione della Germania una "", dopo aver elogiato il Regno Unito per aver proceduto con l'impegno dei carri armati Challenger 2, aggiungendo che sperava che la mossa potesse spingere altri paesi a seguire l'esempio. Il Regno Unito è "la prima nazione a consegnare i carri armati Challenger 2 e questo potrebbe essere un fattore scatenante, si spera, per altri paesi ma sfortunatamente non ancora per la Germania", ha affermato Melnyk, che ha continuato descrivendo l'inerzia della Germania come "un'enormeper tutti ucraini”.

