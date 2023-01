Ucraina e gas | Scaroni rivela | “Gli Usa fanno una paccata di soldi…”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 gennaio 2023) Sarebbe arrivato il momento di fare un’operazione verità. Primo: bisogna dire che quest’anno siamo stati fortunati. Grazie al tempo decisamente mite di questi mesi, l’Italia – ma l’intera Europa in generale – non ha dovuto far ricorso massiccio alle scorte di gas. Quindi sì, abbiamo versato miliardi di euro per acquistare metano durante l’estate ma almeno non ci troviamo con l’acqua alla gola. Secondo: il prossimo inverno sarà comunque complicato, anche se è previsto il price cap: gran parte delle nostre aziende e delle nostre famiglie hanno bisogno del gas per andare avanti e i chiari di luna nei rapporti con la Russia, per il prossimo inverno, non sono proprio dei migliori. Terzo: l’Europa, o meglio Bruxelles, nonostante la crisi pandemica appena passata e la guerra in, ha comunque deciso di mantenere inalterati i suoi programmi del green deal, ovvero il ...