Tutti i principali film di Netflix in uscita nel 2023

Leggi su gqitalia

(Di sabato 21 gennaio 2023) Buone notizia, iinquestosono così tanti da riempire quasi tutte i weekend dell'anno, permettendoci di pianificare in anticipo le scuse per non uscire di casa. Sono ben 49 i nuovi titoli che scorreranno sui nostri piccoli schermi nel. Tra essi, nuovi progetti di registi acclamati come David Fincher (che purtroppo non ci sforna una nuova stagione di Mindhunter) e Zack Snyder e nuove interpretazioni di Chris Hemsworth, Adam Sandler, Zac Efron e Millie Bobby Brown. Ecco un elenco di alcuni deiche arriveranno sunel. Dog Gone - Lo straordinario viaggio di Gonker, dal 13 gennaio Dopo che un giovane uomo ( Johnny Berchtold, adorato da TikTok) perde il suo amato cane su un ...