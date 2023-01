Turni insostenibili in ospedale | infermiere suicida per il troppo stress La denuncia | ' Così non resistiamo'

leggo.it

Un infermiere suicida per idi lavoroall'ospedale. La denuncia arriva da Teresa Rei, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli , che ha scritto una lettera al governatore della ...in ospedale, infermiere si suicida per il troppo stress. Le denuncia: '... Turni insostenibili in ospedale, infermiere si suicida per il troppo stress. Le denuncia: «Così non resistiamo Un infermiere suicida per i turni di lavoro insostenibili all'ospedale. La denuncia arriva da Teresa Rei, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli, che ...La presidente dell'Ordine, Teresa Rea, scrive al governatore De Luca dopo le ennesime aggressioni: «I colleghi sono esasperati e sfiniti. Serve più personale» ...