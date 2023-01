Agenzia ANSA

Laha annullato la visita del ministro della Difesa svedese a causa di una protesta anti - turca a Stoccolma. "A questo punto, la visita del ministro della Difesa svedese Pal Jonson in, prevista per il 27 gennaio, ha perso il suo significato e la sua importanza, per cui abbiamo annullato la visita", ha dichiarato il ministro della Difesa turco Hulusi Akar. La visita del ...Le parole del coach campione del mondo, da pochi giorni CT delladopo il titolo iridato con ... Il primo set ball loHaak, nella seconda occasione De Kruijf va a segno con il suo primo ... Turchia annulla la visita del ministro della Difesa svedese - Mondo Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...La Turchia ha annullato la visita del ministro della Difesa svedese a causa di una protesta anti-turca a Stoccolma. (ANSA) ...