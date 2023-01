Trovata l' auto di Messina Denaro | nel covo del boss anche un libro su Putin

(Di sabato 21 gennaio 2023) AGI - La Polizia di Stato ha trovato vicino al terzol'delMatteo. In corso la perquisizione della vettura, un'Alfa Romeo Giulietta. Di questa vettura, di colore scuro, erano state trovate le chiavi nel borsello del, al momento dell'arresto avvenuto il 16 gennaio presso una clinica privata di Palermo. La macchina è stata rinvenuta dagli investigatori della Polizia a pochi passi dall'abitazione di Giovanni Luppino, a Campobello di Mazara, l'autista di fiducia di, che lo hai poi condotto nel capoluogo siciliano con la sua vettura, una Fiat Brava. Le indagini sono coordinate dal procuratore capo Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido. Investigatori e magistrati proseguono l'analisi dei reperti ...

La Repubblica

CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) - E' stata ritrovata l'di Matteo Messina Denaro. Si trovava nei pressi del terzo covo, a Campobello di Mazara (Trapani)... la cui chiave era statanel ...AGI - La Polizia di Stato ha trovato vicino al terzo 'covo' l'del boss Matteo Messina Denaro. In corso la perquisizione della vettura, un'Alfa Romeo Giulietta. Di questa vettura, di colore scuro, erano state trovate le chiavi nel borsello del boss, al ... Trovata l’auto di Messina Denaro. Perquisizioni all’interno della Giulietta nera DEK:[6560328] - STOCK 11069 - AUTO NAZIONALE, TELECAMERA POSTERIORE E 360°, APPLE ... CONSIGLIAMO LA VISITA SU APPUNTAMENTO PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E IN QUALE FILIALE POTETE TROVARE LA ...L’automobile del boss è stata trovata vicino casa dell’autista, individuato a Campobello di Mazara. La polizia ha scovato la Giulietta del boss ...