Trento Già iniziata la pulizia di muri e vetrine imbrattati durante il raid vandalico

(Di sabato 21 gennaio 2023) Coperte con carta le scritte ingiuriose, rimosse quelle sulle superfici dure. Nel pomeriggio una ditta specializzata ha steso una base impregnante sulle facciate dei palazzi che saranno riportate allo stato originario la prossima settimana È stato un sabato di lavoro quello degli operai dell’ufficio Manutenzione strade. Fin da questa mattina sono state mobilitate due squadre – cinque persone in tutto – per verificare lo stato dei palazzi del centro storico,ierila sfilata di un corteo anarchico. Le conseguenze delsono state molto pesanti per la città: infatti sono statia decine, numerose targhe, tantissime. Le scritte rimaste dopo il passaggio del corteo hanno diverso contenuto, alcune sono ingiuriose, altre ...