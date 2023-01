Trani | “l’arte della memoria” Da oggi

Leggi su noinotizie

(Di sabato 21 gennaio 2023) Di seguito il comunicato: In occasionesettimana in cui si celebra la Giornata, a partire da sabato 21 gennaio e fino a martedì 28 febbraio al Palazzo delle Arti Bel(BT) sarà possibile visitare “. Mai più. Fiamme e Fuoco“, mostra bi-personale degli artisti Arkadiusz S?dek e Antonio Russo Galante a cura di Isabella Di Liddo, docente dell’Università degli Studi di Bari e critico d’arte. L’esposizione, organizzata dall’Associazione culturale “Lacarvella” di, nasce per ricordare la tragediaShoah che ha coinvolto non solo la Germania, la Polonia e tutta l’Europa, ma l’intero pianeta. Per molti anni, i testimoni hanno taciuto su tali esperienze ma, ...