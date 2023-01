Traffico Roma del 21-01-2023 ore 17 | 00

(Di sabato 21 gennaio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

AGI - Agenzia Italia

...allontanare il fenomeno dove si manifesta con maggiore visibilità e ci sposteremo dove il...Milano e Napoli, un ripristino delle forze di polizia. Partendo daabbiamo rinforzato i ...... in particolar modo le province di, Latina, Genova, Imperia e Ravenna. Oltre ai 17,4 miliardi di euro legati alle attività illegali (attraverso ildi droga, contrabbando di sigarette e ... Il miracolo del lunedì senza traffico a Roma Un'invasione in piena regola. Un gregge di pecore attraversa la strada e blocca il traffico, tra lo stupore degli automobilisti. Una scena da poesia bucolica, in una strada di Roma. E mentre ...Ha chiesto aiuto ad una pattuglia del GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana) della Polizia di Roma Capitale, il turista cinese di 26 anni che, avvicinato da un venditore abusivo nella piazza antistan ...