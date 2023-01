Traffico Roma del 21-01-2023 ore 16 | 30

(Di sabato 21 gennaio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

AGI - Agenzia Italia

Tra queste c'è la prostituzione, ildi droga, il contrabbando di sigarette. Proprio grazie ... come riportato dalla Banca d'Italia, sono quelle del Mezzogiorno a cui aggiungere, Latina, ...... come la prostituzione, ildi droga e il contrabbando di sigarette. "Grazie" a questa ... Secondo la Banca d'Italia buona parte del Sud,, Ravenna, Latina, Genova e Imperia sono le aree più ... Il miracolo del lunedì senza traffico a Roma Ha chiesto aiuto ad una pattuglia del GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana) della Polizia di Roma Capitale, il turista cinese di 26 anni che, avvicinato da un venditore abusivo nella piazza antistan ...StatoQuotidiano.it, Roma, 21 gennaio 2023. In massima parte è gestita dalle organizzazioni mafiose e conta un volume d’affari annuo stimato in 40 miliardi di euro, pari a oltre il 2 per cento del nost ...