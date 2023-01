Traffico Roma del 21-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul lettera turbano della A24 si viaggia senza disagi anche sul percorso della tangenziale est sempre prudenza su via del Foro Italico dove in prossimità della galleria Fleming si viaggia tramite riduzione di carreggiata in direzione San Giovanni rallentamenti nei momenti di maggiornella città didalle 16 alle 19 di oggi in programma una manifestazione con corteo che dal piazzale Ugo La Malfa al Circo Massimo raggiungerà Largo Bernardino da Feltre a Trastevere per consentire lo svolgimento delle corteo disposti diversi cambiamenti alla viabilità tra cui la chiusura temporanea di alcune strade La deviazione dei mezzi della trasporto pubblico attesa la partecipazione di circa 1500 persone ma per ...