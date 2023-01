Traffico Roma del 21-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti per incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Traduci the Appia e Tuscolanarallentato su via del Foro Italico indirizzo San Giovanni per lavori con riduzione della carreggiata in prossimità dello svincolo per Corso di Franciaintenso in via di Torrevecchia su via Portuense e di via Cassia dal raccordo fino a Tomba di Nerone possibili disagiin via Aurelia dove proseguono i lavori con riduzione di carreggiata tra via Leone IX e via Benedetto quattordicesimo e nel pomeriggio di oggi sabato 21 gennaio dalle 16 alle 19 nel programma una manifestazione con corteo che dal piazzale Ugo La Malfa il Circo Massimo raggiungerà Largo Bernardino da Feltre fino a Trastevere per consentire lo svolgimento del corteo disposti diversi ...