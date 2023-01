Traffico Roma del 21-01-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 gennaio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto ancora disagi sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna dove un incidente e sta provocando una coda in prossimità dello svincolo per Ciampino con una al momento chiusa sulla circonvallazione Gianicolense la polizia locale disegnala incidente con rallentamenti in prossimità di via Monteverde in direzione di viale dei Colli Portuensi riaperta alsu via del Mare la strada tra via Cardinal Ginnasi e lo svincolo per Tor boacciana rimasta in precedenza chiusa per la rimozione di un incidente notizia che interessa il trasporto ferroviario la lineaNapoli via Formia è sospesa per l’investimento di una persona in prossimità di Albanova inevitabili ritardi e cancellazioni E comunque per i dettagli di queste ti altre notizie potete consultare il sito ...