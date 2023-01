Traffico Roma del 21-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 gennaio 2023) Luceverdeveri trovati all’ascolto si rallenta sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna a causa di un incidente avvenuto in prossimità dello svincolo per Ciampino dello Stadio Olimpico possibili rallentamenti per l’intervento dei vigili del fuoco a Piazzale Maresciallo Giardino per la rimozione di alcuni alberi sulla strada sulla via del mare la polizia locale Segnala la strada chiusa tra via Cardinal Ginnasi e lo svincolo per Tor boacciana In entrambe le direzioni a causa del ripristino stradale a seguito di un incidente pocoal momento sulle strade della capitale E comunque per i dettagli questi di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto per il momento è Grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...