Traffico Roma del 21-01-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 21 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto tutto tranquillo al momento sulla rete fiere della città metropolitana dinessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare e Conso e nodi autostradali scherzo delsulle strade della capitale in via Cristoforo Colombo la polizia locale segnala un incidente all’altezza di viale dell’Umanesimo prestare Attenzione anche per la presenza di olio sulle manto stradale condizioni del tempo decisamente variabile ae nel Lazio cielo coperto con possibili deboli piogge per l’intero arco della giornata con temperature più basse rispetto di giorni passa con il vento che soffia da forte a moderato intanto proseguono i lavori di potatura in via Nomentana la strada di conseguenza è chiusa tra viale Regina Margherita e Porta Pia possibili le ripercussioni sulle ...