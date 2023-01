Tour Down Under 2023 | risultati e classifica quarta tappa | Coquard vince in volata davanti a Bettiol

Agenzia ANSA

C'è un nuovo cambio al vertice della classifica generale delUnder . La terza frazione della corsa australiana, gara d'apertura per la stagione del ciclismo professionistico, ha messo in grande difficoltà il leader Rohan Dennis . Il corridore della ...Pello Bilbao López de Armentia regala la seconda vittoria nelUnder 2023 di ciclismo alla Bahrain - Victorious. Lo spagnolo trionfa sul traguardo di Campbelltown, con il tempo di 2h48'10", al termine della penultima tappa della corsa australiana, lunga ... Ciclismo, Tour Down Under: tappa a Bilbao, Vine è leader You just can’t “wing” a tournament at the last moment. This is a big-time problem for a professional tour that is hoping to make a bigger splash in 2023. Another anchor holding down LIV Golf is its ...French sprinter Bryan Cocquard has won stage four of the Tour Down Under, hitting out with a long-range sprint at Willunga. Cocquard (Cofidis) timed his sprint perfectly and held off the front group ...