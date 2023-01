Tour Down Under 2023 | Bryan Coquard anticipa tutti e conquista la quarta tappa in volata! Secondo Bettiol | Vine leader della generale

Agenzia ANSA

C'è un nuovo cambio al vertice della classifica generale delUnder . La terza frazione della corsa australiana, gara d'apertura per la stagione del ciclismo professionistico, ha messo in grande difficoltà il leader Rohan Dennis . Il corridore della ...Pello Bilbao López de Armentia regala la seconda vittoria nelUnder 2023 di ciclismo alla Bahrain - Victorious. Lo spagnolo trionfa sul traguardo di Campbelltown, con il tempo di 2h48'10", al termine della penultima tappa della corsa australiana, lunga ... Ciclismo, Tour Down Under: tappa a Bilbao, Vine è leader You just can’t “wing” a tournament at the last moment. This is a big-time problem for a professional tour that is hoping to make a bigger splash in 2023. Another anchor holding down LIV Golf is its ...Stage four of the Tour Down Under has been won by French sprinter Bryan Cocquard, while Australian Jay Vine leads overall with one day left.