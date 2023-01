Tottenham | chiesti chiarimenti su squalifica Paratici Senza di lui | Conte sempre più verso l’addio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Due anni e mezzo. Questa la, pesantissima, comminata a Fabioper la vicenda delle plusvalenze della Juventus. L’ex dirigente bianconero adesso è il responsabile dell’area tecnica dele proprio il club londinese ha subito chiestoalla Figc per capire quale debba essere il destino del proprio dirigente, se lavalga soltanto in Italia o anche all’estero e se fin da subito. Inoltre, perderesarebbe fatale per le chance, già poche, di trattenere Antoniosulla panchina. Il tecnico leccese sta riflettendo sul suo futuro, ma venendo eventualmente meno una delle poche figure in grado di convincerlo a restare alla guida degli Spurs, il futuro insieme sembra più in salita. SportFace.

