Toromania | che regalo il -15 alla Juve | ora si può credere all'Europa

Senza poi dimenticare la Coppa Italia,diventa ora un obiettivo stagionale: dopo aver battuto il Milan a San Siro ora ci sarà la Fiorentina da affrontare ai quarti e nell'eventuale semifinale non ...Le lacune tecniche della squadra sono ben note, manca un attaccantesappia andare in gol con continuità, servirebbero dei ricambi in più di qualità (oltredi quantità) in mezzo al campo. Ciò ... Toromania: il Toro è già nel limbo. Resta solo la Coppa Italia per ... Babbo Natale deve aver fatto un po' di confusione con le strade, il Torino il tanto atteso regalo lo ha infatti ricevuto quasi un mese dopo: è arrivato la sera di un 20 gennaio di cui molti si ricorde ...Ripensando a Salernitana-Torino, rivedendo le immagini della partita, si fa davvero fatica a credere che sia terminata 1-1. Ha giocato bene la squadra di Juric, ha creato occasioni su occasioni, ha co ...