Torino | tenta di entrare in casa sua da balcone ma precipita e muore

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ha perso le chiavi diper questo hato dinella propria abitazione, al primo piano, passando daldi un vicino ma ha perso l’equilibrio ed èto all’interno del cortile condominiale. E’ accaduto la scorsa notte nel quartiere torinese di Borgo Vittoria. La vittima un 68enne originario del Veneto ma residente nel capoluogo piemontese. Subito soccorso l’uomo è stato trasportato in ospedale dove è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate a seguito della caduta. Sul posto per accertare la dinamica dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

