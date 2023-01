Torino | Rodriguez | 'Guardiamo noi stessi Puntiamo a vincere'

TUTTO mercato WEB

... Terracciano; Venuti; Milenkovic; Igor; Biraghi; Duncan; Amrabat; Ikonè; Bonaventura; Saponara; Kouamè(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic;; Djidji; Buongiorno; Vojvoda; Singo; Adopo;...... Buongiorno,; Singo, Adopo, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Seck. All. JuricCLASSIFICA SERIE A:Napoli** 50 punti; Milan 38; Inter 37; Lazio, Atalanta e Roma 34; Udinese 25;e ... Torino, Rodriguez: "I nostri giovani vanno forte, hanno voglia di migliorare" PRIMO TEMPO 2' Proteste viola per un contatto tra Buongiorno e Kouame, per l'arbitro è tutto regolare, ma era comunque offside. Inizia la partita, primo pallone mosso dalla ...3' - Lancio lungo per Kouame evidentemente trattenuto da Buongiorno, ma c'era posizione di fuorigioco. La Fiorentina però ha preso subito il controllo del gioco, come ...