Tiro a volo | Coppa del Mondo Rabat 2023 | il britannico Coward-Holley si impone nel trap maschile Resca e Miotto out in semifinale

(Di sabato 21 gennaio 2023) La giornata dei concorsi individuali diè andata ufficialmente in archivio alla prima tappa delladeldi, che si sta tenendo a. Ecco come sono andate le cose nel contest. A vincere è stato l’espertoMatthew John, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e iridato ai Mondiali di Lonato 2019. Il nativo di Chelmsford si è imposto in una finale dalle forti emozioni regolando il vicecampione olimpico di Tokyo, e oro a Pechino 2008, David Kostelecky con lo score di 32-31 sui 35 piattelli a disposizione dello shooter d’oltremanica e del ceco. La terza piazza invece se l’è presa il portoghese Joao Azevedo, abile (18/25) nel precedere ...

Tiro a volo: Cdm a Rabat, Stanco in testa nel Trap donne La giornata dei concorsi individuali di trap è andata ufficialmente in archivio alla prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, che si sta tenendo a Rabat. Ecco come sono andate le cose ne ...A Rabat, dove è in corso la prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, risuona l'inno spagnolo. Il merito è stato di Mar Molne Magrina, atleta classe 2001. Rompendo 29 dei 35 piattelli a d ...