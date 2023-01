(Di sabato 21 gennaio 2023) Undi un tir della raccolta rifiuti, a causa di un errore di manovra, ha sfondato la barriera protettiva di un ponticello che sovrasta ila Castellanza (Varese) in via dei Mulini. ...

Tir sospeso sul fiume Olona, autista salvato dai pompieri - Lombardia Un autista di un tir della raccolta rifiuti, a causa di un errore di manovra, ha sfondato la barriera protettiva di un ponticello che sovrasta il fiume Olona a Castellanza (Varese) in via dei Mulini.