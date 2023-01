Tio Cipot | Centrocampista Sloveno Classe 2004 Ufficiale alla Spezia

(Di sabato 21 gennaio 2023) La Nazionale U21 è stata illuminata dall’arrivo di Tio, un giovane talentoche ha firmato un contratto con lo. Una scommessa vinta dal club, che ha investito settecentomila euro per portare a casa un gioiello della2003. Un diamante grezzo che ha già mostrato le sue qualità, come quando ha affrontato l’Italia nella qualificazione agli Europei U19 2021, dove ha sfidato Tom Kljun, neo-acquisto del Lecce.è una mezzala creativa, in grado di ricoprire vari ruoli da metà campo in avanti, incluso l’esterno d’attacco. Una vera e propria poliedricità che ha già portato a grandi risultati, considerando che ha esordito nel professionismo già a 17 anni. Un’eccezione, una promessa che ha deciso di coronare con un contratto fino al 30 giugno 2027. Un acquisto che rappresenta una ...

Spezia Calcio Sito Ufficiale

Dal Valmiera arriva allo Spezia anche Raimonds Krollis, mentregiunge in Liguria dal Nogometno sola Mur, Esposito dalla Spal, Joao Moutinho dall'Orlando City e Zurkowski in prestito con ...Nuovo colpo anche dello Spezia, che si è assicurato il classe 2003 sloveno. Il Verona accoglie il suo nuovo attaccante: si tratta di Cyril Ngonge dal Groningen. Ecco tutti gli acquisti ... Ufficiale | Tio Cipot è un nuovo calciatore dello Spezia Non sembra essere finito il mercato dello Spezia, gli aquilotti sono in procinto di chiudere altre due trattative. Si tratta di Raimonds Krollis, attaccante dal Valmiera, e Tio Cipot… Leggi ...L'Arsenal affonda il colpo e trova l'intesa con lo Spezia per Jakub Kiwior: tra sabato e domenica le visite mediche e la firma sul contratto.