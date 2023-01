Tifoso della Roma sbotta in un video | “Il Napoli è troppo forte | ha rotto il…”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ilvince 2-0 contro la Salernitana e chiude il girone d’andata a 50 punti. Unin un. La vittoria delcontro la Salernitana ha scatenato reazioni emotive tra i tifosi delle altre squadre di Serie A. In particolare, unha pubblicato unsu Youtube in cuicontro i partenopei, affermando che ilper la serie A e che la squadra di Spalletti è praticamente indomabile. Queste dichiarazioni nascono dalla consapevolezza che ilsta attualmente dominando il campionato, con 50 punti in graduatoria e una posizione di testa mai ...

Tuttosport

La Juventus non va dietro la Roma, va a 15 punti in meno ma è una sbavatura di un procuratore, sembra quasi che sia unRoma, cosa che sicuramente non sarà vera. Però voglio dire: il ......di depurare al massimo da qualsiasi interferenza o giudizio falsato da accecamento da, il Perugia di oggi,a parere dello scrivente, ha compiuto un passo indietro. Sicuramente sul piano... Juve -15, i tifosi esplodono sui social: foto di popolo tra amarezza e rabbia Dopo la sconfitta rimediata all'overtime contro i Boston Celtics, Steve Kerr - coach dei Golden State Warriors - ha deciso di lasciare a riposo Stephe Curry per la gara ...“Sono nato juventino e sono nato dalla parte del torto, cresciuto con i bambini più grandi che mi rinfacciavano di aver gioito all’Heysel, io che non ne avevo nemmeno memoria, e poi mi sono dopato con ...