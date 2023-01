Tifosi azzurri assenti a Salerno | gesto fantastico degli azzurri al termine della partita

Tutto Napoli

Non ci saranno i: 'Mi dispiace - ha detto in conferenza stampa l'allenatore dei partenopei - non so se sia giusta o meno la punizione, ma il calcio non va utilizzato come pretesto. ...Non ci saranno i: 'Mi dispiace - ha detto in conferenza stampa l'allenatore dei partenopei - non so se sia giusta o meno la punizione, ma il calcio non va utilizzato come pretesto. ... Da Salerno sul divieto ai napoletani: “Ci saranno tanti tifosi azzurri “in borghese” dalla... La scossa in casa Salernitana non produce effetti: alla sua (nuova) prima in panchina, Davide Nicola non riesce a fermare il Napoli: è 0-2 alla Salernitana ...Giovanni Di Lorenzo ha poi pensato di chiudere la partita nel secondo tempo mettendo a segno la rete del due a zero.