La Repubblica

...Treccani Cultura organizza nell'ambito del progetto Ti. Viaggio con Treccani nelle forme della lettura. Nella trama dei giorni. Lettura collettiva de La camera da letto di Attilio. ...... di Federico Fellini, La Famiglia di Ettore Scola, La tregua di Francesco Rosi, Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, Profondo Rosso di Dario Argento e l'opera omnia di Bernardo, ... Ti leggo Bertolucci ad alta voce: al via due laboratori alla Civica Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...A Dell'Utri fu offerto un dattiloscritto delle pagine fantasma di "Petrolio". Ma l'ignoto ora ha un nome: Luigi Castoldi, autore di vari libri su Cefis ...