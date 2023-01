Thunderbolts | Julia Louis-Dreyfus potrebbe tornare nel ruolo di Valentina?

Comics Universe

Vi ricordiamo cheuscirà nelle sale il 26 luglio 2024. Il film sarà diretto da Jake ... Hannah John - Kamen (), Sebastian Stan , David Harbour , Olga Kurylenko , Wyatt Russell,...Louis - Dreyfus parla dicon Variety, e rivela che la produzione comincerà il prossimo ... Thunderbolts, Julia Louis-Dreyfus parla del suo ingresso nell'MCU ... The President squeaks to the nation once more as Julia Louis-Dreyfus explains why a potential Veep reboot may not tackle the events of Jan. 6, 2021.I’m starting to think I’m never going to meet a woman who understands me,” laments Ezra (Jonah Hill), a 35-year-old man with a desk job at a brokerage firm and zero romantic prospects. Ezra is a bit ...