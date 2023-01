The Voice Senior | Mario Aiudi | 83 anni | commuove con Frank Sinatra

Libero Magazine

Nella seconda puntata diSenior andata in onda venerdì 20 gennaio, c'è stato momento per le belle emozioni. Tra i concorrenti in gara quest'anno nel reality ci è stata presentata Rosa Alba Pizzo. Nel breve filmato ...Ha lasciato il segno l'artista cosentino Paolo Piluso - musicista e ingegnere di Casali del Manco - che ha lasciato tutti di stucco nella puntata di stasera del talent "", condotto da ... The Voice Senior, si entra nel vivo: le anticipazioni del 20 gennaio La musicista e docente sorana ha proposto una pregevole interpretazione di "Locked Out Of Heaven" (Bruno Mars).Nel talent show di Rai Uno è sbarcato un cantante già avvezzo agli studi televisivi: la sua performance, però, non ha convinto ...